بوتين يوجه بدعم السيدات المستعدات لحماية روسيا في يومهن العالمي

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعم الإناث التي تشارك معه الأزمة الروسية، واللاتي جرى تجنيدهن ضمن الجنود، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، بحسب ما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

بوتين يشكر النساء في اليوم العالمي المرأة

وأشاد بوتين في اليوم العالمي للمرأة بالنساء المستعدات لحماية الشعب ومستقبل دولتنا، خلال حدث في الكرملين قدم فيه ميداليات وزهور للأطباء والعاملات الطبيات اللواتي خدمن في منطقة دونباس شرق أوكرانيا خلال الأزمة الروسية.

وقال بوتين خلال اليوم العالمي للمرأة، «في هذه القاعة هناك نساء يؤدين بشرف واجبهن العسكري والرسمي والمهني»، وأضاف أنه في مواجهة التهديدات المباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.

اليوم العالمي المرأة

وفي 8 مارس 2022، الموافق اليوم العالمي المرأة، قام بوتين بمحاول طمأنة الأمهات والزوجات والأخوات والعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين تم تجنيدهم في موسكو وأحباء المجندين.

وذكر بوتين أن العسكريين المحترفين فقط هم من سيشاركون، وأنا واثق من أنهم سيضمنون بشكل موثوق الأمن والسلام لشعب روسيا.