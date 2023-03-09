أوكرانيا والسويد يبحثان تعزيز الأمن في أوروبا

حث وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم، مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، تعزيز الأمن في أوروبا، وذلك على هامش حضوره اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الاوروبي في السويد.

مناقشة الوضع في أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، عن ريزنيكوف، القول: «ناقشنا الوضع الحالي في أوكرانيا وكيفية تعزيز الأمن في أوروبا معًا، وشكرت رئيس الوزراء السويدي على دعمه غير المسبوق لنضال أوكرانيا من أجل الحرية».

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأوكراني أجرى اجتماعات مع القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بيدين ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، وشارك في اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

صندوق السلام الأوروبي

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد اقترح أمس، تخصيص مليار يورو من صندوق «السلام الأوروبي»، لدعم أوكرانيا بالذخيرة في أقرب وقت ممكن.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم: «نحتاج إلى حزمة دعم جديدة لسداد تكاليف التسليم الفوري للذخيرة التي يجب أن تأتي من المخزونات الوطنية الموجودة بالفعل، وبالنسبة لحزمة الدعم هذه، اقترحت على الوزراء تخصيص مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي».