أوكرانيا تنشر 40 ألف عسكري في بلدة «بريشيب»

أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيا الموالي لموسكو، يفجيني باليتسكي ، أنّ القوات الأوكرانية نشرت مجموعة تضم 40 ألف عسكري في بلدة «بريشيب» التابعة للمقاطعة.

وقال باليتسكي اليوم الخميس: «رصدنا مجموعة من القوات الأوكرانية تضم 40 ألف عنصر وتنتشر في منطقة بريشيب»، وهذه المجموعة تستعد لتنفيذ هجوم على مكان ما.

وأضاف أنّ العمل يجري للتصدي لهذه القوة الأوكرانية، ونحن نستعد لذلك ولدينا هنا يوجد خط دفاع مزدوج قوي إلى حد ما يمتد للعمق، حيث يؤكد القادة العسكريون الروس أنّهم جاهزون للتصدي للقوات الأوكرانية.

يُذكر أن بلدة بريشيب تقع على مسافة 50 كيلومترا شمال مدينة ميليتوبول.