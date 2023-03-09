الرئيس البولندي يبدي استعداد بلاده لتسليم طائرات «ميج-29» إلى أوكرانيا

أبدى الرئيس البولندي «أندريه دودا»، استعداد بلاده لتسليم طائرات مقاتلة من طراز «ميج-29» إلى أوكرانيا لمساعدة جيشها على صد العمليات العسكرية الروسية.

تسليم ما تبقى من طائرات ميج 29

وقال دودا في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية الرسمية: «نحن مستعدون لتسليم ما تبقى لدينا من طائرات ميج 29 وأنا متأكد من أن أوكرانيا ستكون مستعدة لاستخدامها على الفور».

وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز «إف-16» مهم وضروري للغاية، معربًا عن ثقته في أن القوات المسلحة الأوكرانية تريد أن تكون على مستوى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وبالتالي سترغب في استخدام الطائرات المقاتلة من طراز «إف-16».

تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في كييف

ميدانيا، أعلنت السلطات في كييف تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وسماع دوي انفجارات رافق ذلك انقطاع تام للكهرباء في أنحاء متفرقة، وأقر عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع انفجارات في المدينة، فيما ذكرت قنوات محلية أن الضربات نفذت بصواريخ مجنحة.