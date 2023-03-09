معهد مصر الجديدة النموذجي ينظم احتفالية بمناسبة يوم الشهيد بحضور قيادات المنطقة الأزهرية

نظم معهد مصر الجديدة النموذجي الأزهري احتفالية بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، بحضور عدد من قيادات ومسئولي المنطقة وإدارة المعاهد الأزهرية، بإشراف زينب طه عميدة المعهد، وسماح خضر وأسماء منصور وسلوى محمود المعلمات بالمعهد.

وحضر الاحتفالية عددا من جانب مسؤولي الأزهر، على رأسهم الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ هاني راشد مدير إدارة غرب القاهرة الأزهرية، والدكتورة رباب حسين مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، والدكتورة أمل يوسف موجه رياض الأطفال بالمنطقة.

أغنيات وطنية تحتفل بذكرى الشهيد

وقدم أطفال مرحلة الروضة بالمعهد، عددا من الاستعراضات على أنغام الأغاني الوطنية التي تحتفي بالشهداء، فيما قام الشيخ محمد مصطفى بإلقاء كلمة الافتتاح، التي أوضح خلالها سمو مكانة الشهيد ومنزلة الشهداء العظيمة عند الله، مؤكدا تقدير الجميع للتضحيات التي قدمها الشهداء للدفاع عن الوطن.

وكرم الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الأطفال عقب نهاية الاحتفال، مؤكدا إعجابه بالمستوى الذي وصل إليه المعهد في فترة وجيزة، بعدما تم افتتاحه مع بداية العام الدراسي الحالي، إلا أنه تطور بشكل كبير في ظل الإدارة الحالية، وهو ما ظهر بشكل واضح على مستوى الطلاب.

أطفال مشاركون في الاحتفال

وضمت قائمة الأطفال المشاركين في الاحتفال: فريدة خالد، خديجة خالد، مريم رياض، رقية محمد، عمر هشام، مازن محمد، محمد علي، مالك إبراهيم، فريدة حسن، مكة علي، حور محمد، شام تامر، لارا عصام، مريم بلال، فريدة عز العرب، أسامة خالد، سليم محمد، عمر هاني، مروان إسلام، حمزة محمود، سليم وائل، رقية رامي، خديجة محمد، نجلاء عبدالفتاح، ريان محمد، فاطمة علي، نورسين مصطفى، لي لي محمد، محمد أحمد، مصطفى أحمد، تاليا محمد.