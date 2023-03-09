تعرف على صناع أوبريت «ماشين الطريق» الخاصة باحتفالية يوم الشهيد

قدم عدد كبير من نجوم الغناء المصري اليوم أوبريت بعنوان «ماشين الطريق» في احتفالية يوم الشهيد، التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأوبريت من كلمات محمد البوغة والحان مصطفى جمال

علمت «الوطن» أن الأوبريت من كلمات الشاعر محمد البوغة وألحان مصطفى جمال وتوزيع جيزو وتسجيل مكس وماسترينج ماهر صلاح، وإنتاج وإشراف ادارة الشئون المعنوية، وجرى تسجيل الأغنيات والأوبريت خلال الأسبوع الماضي.

الأوبريت شارك فيه نخبة من الفنانين أبرزهم كارمن سليمان

كان الفنان محمد شاهين قد قدم خلال الاحتفالية أغنية بعنوان نصر مصر، وقدمها رفقة الفنان سارة سليم سحاب.

الأوبريت من ألحان الملحن محمد مدين

وشارك فيه بالغناء بالترتيب كل من كارمن سليمان وسارة سليم سحاب ومحمد شاهين ومي فاروق ووائل الفشني وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد.

يذكر أن الاحتفالية قد شهدت حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود عبد المغني وأحمد جمال سعيد ولبنى ونس.