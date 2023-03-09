الفنان محمد شاهين عن مشاركتة فى يوم الشهيد: احتفال عظيم

شارك الفنان محمد شاهين، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة التي شهدت فقرات فنية مميزة لاقت صدى كبير بين أبناء الشعب المصري، خاصة كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لمست قلوب الأمهات والحضور.

وقال الفنان محمد شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت سعيد جدا بالمشاركة لأن بجد دا يوم عظيم بنقول من خلال شكرا لكل شهيد ضحى بدمه علشان إحنا نعيش وعلشان يحافظ على الأرض دى حتى ولو كان التمن دمهم».

محمد شاهين يتحدث عن مشاركتة فى يوم الشهيد

وتابع شاهين قائلا: «كنا حريصين إننا نقدم كل حاجة على أعلى مستوى تقديرا لكل أم شهيد ولكل أسرة لأن دي أقل حاجة ممكن نعملها واللي هتكون صغيرة أوي جنب التضحية الكبيرة اللي هما قدموها، علشان كدا بنقولهم من خلال اليوم دا شكرا، على كل اللي عملتوه علشان مصر».

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين، شاركوا فى الاحتفالية منهم أحمد سعد، وكارمن سليمان، ومي فاروق، ولبنى ونس، وصبرى فواز وغيرهم.