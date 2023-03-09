الخارجية الروسية: فرض عقوبات استهدفت 144 شخصا من دول البلطيق

فرضت السلطات الروسية عقوبات استهدفت مسؤولين وبرلمانيين شخصيات عامة في دول البلطيق.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته قناة روسيا اليوم، مساء اليوم، إن العقوبات شملت 144 مسؤولا وبرلمانيا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، مبينة أن هؤلاء منخرطون بتسليح كييف.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على الضغط المستمر الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد روسيا، فضلا عن التدخل في شؤون روسيا الداخلية.