مي كساب تنتهي من تصوير مسلسل «جعفر العمدة».. ونجوم الفن يهنئونها

حرص عدد من نجوم الفن تهنئة الفنانة مي كساب على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، والذي تجسد خلالة دور إحدى زوجات جعفر العمدة الأربعة.

تعليقات الفنانين بعد انتهاء تصوير «جعفر العمدة»

وجاءت تعليقات نجوم الفن لمي كساب على مسلسل «جعفر العمدة»مع محمد رمضان كالتالي:

كتب شيكو عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «مبروك ياميوز تستاهلي كل خير».

وقالت إيمان العاصي، وهي إحدى أبطال العمل مع مي كساب: «الشاطرة الجدعة القمر مبروك ياحبيبتي ربنا يكرمنا يارب».

بينما قال الفنان عصام السقا: «ألف مليون مبروك ياحبيبتي هتكسري الدنيا بإذن الله».

مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» من المقرر طرحه على شاشات dmc خلال السباق الرمضاني 2023، وتجسد مي كساب دور «ثريا» إحدى زوجات جعفر، والذي يطغى علي دورها روح الكوميديا.

ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.