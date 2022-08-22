الشرطة السويدية تعثر على حقيبة محملة بالمتفجرات في مهرجان وسط ستوكهولم

قالت الشرطة السويدية، اليوم، إنّها عثرت على حقيبة محملة بالمتفجرات في مهرجان وسط ستوكهولم ليلة الأحد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

العثور على حقيبة متفجرات

وحول التفاصيل، قالت الشرطة في السويد، إنه تم العثور على حقيبة في وسط مدينة ستوكهولم بارك خلال مهرجان ثقافي سنوي.

وأضافت أن فرقة المتفجرات الوطنية حققت، وامتنعت الشرطة عن التعليق على محتوياتها، لكن صحيفة «افتونبلاديت» السويدية، قالت إنها تحتوي على قنبلة.

إعادة توجيه حركة المرور لفترة وجيزة

ودفعت اكتشافات الشرطة لتطويق المنطقة بينما تم إعادة توجيه حركة المرور لفترة وجيزة.

وقالت الشرطة السويدية اليوم إن «التحقيق الفني قد اكتمل»، لكنها رفضت التعليق على محتويات الحقيبة.