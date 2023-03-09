تقارير كندية: الحكومة تعتزم إرسال طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا

أفادت تقارير إخبارية، بأن الحكومة الكندية تضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات؛ لتزويد أوكرانيا بمئات من طائرات الاستطلاع الحديثة بدون طيار، والتي وصفتها كييف بأنها المنتج الوحيد في السوق الذي يلبي جميع احتياجاتها التشغيلية.

تقرير كندي هام

وحسبما نقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن تقرير نشرته صحيفة (ناشونال بوست) الكندية، أرسلت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدنكو، خطابًا إلى وزيري الدفاع والمالية الكنديين في الصيف الماضي تطلب فيه تزويد بلادها ب 300 طائرة بدون طيار من طراز (تيليدين فلير آر 7 سكاي رينجر)، حيث ستكلف عملية نقل الطائرات بدون طيار إلى كندا وتدريبات الجيش الأوكراني حوالي 115 مليون دولار.

دور الطائرات بدون طيار

وأشارت يوليا إلى أن الطائرات بدون طيار ستلعب دورًا رئيسيًا تكتيكيًا في ساحة المعركة، لاسيما وأن الطائرات بدون طيار الأوكرانية الصنع تعاني من عيوب وقيود كبيرة، وعلى وجه الخصوص، تعتبر عرضة للحرب الإلكترونية الروسية ولديها قدرات محدودة للاستخدام في الليل وفي الظروف الجوية السيئة. في حين تم تزويد الطائرة بدون طيار الكندية أيضًا بجهاز تصوير حراري واعتراض إشارة ووظائف الكشف عن الأسلحة الكيميائية التي يحتاجها المدافعون الأوكرانيون.

وأضاف تقرير الصحيفة أن قدرة اعتراض إشارة طائرة آر 7 ستكون مفيدة بشكل خاص لأنها ستسمح للطائرة بدون طيار بتحديد موقع هواتف العدو وحتى تحديد الأفراد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن عن تدريب طبي تكتيكي جديد للجيش الأوكراني واستمرار تدريب المهندسين كجزء من عملية (يونيفاير)، والتي ستستمر حتى الخريف على الأقل، وأضاف أن كندا ستخصص أيضًا ثلاثة ملايين دولار لإزالة الألغام في أوكرانيا.