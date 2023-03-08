بنك كندا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ عام

قرر بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 4.5 في المئة دون تغيير، لأول مرة منذ عام كامل.

وتوقع اقتصاديون أن يوقف البنك المركزي، دورة رفع سعر الفائدة، التي بدأت في مارس الماضي، من أدنى مستوى في الوباء عند 0.25 في المئة.

بيان سابق للبنك المركزي الكندي

وذكر البنك المركزي - في يناير - أنه يعتزم الاحتفاظ بنسبة 4.5 في المئة لتقييم تأثير ارتفاع الأسعار، وسط علامات على أن التضخم الأساسي قد بلغ ذروته وأن السياسة النقدية المقيدة كانت سارية المفعول.

ومع ذلك ، قال مجلس إدارة البنك - في ذلك الوقت أيضًا - إنه مستعد لزيادة الأسعار إذا لزم الأمر للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المئة.

وذكر أحدث تقرير لهيئة الإحصاء الكندية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 5.9 في المئة في يناير من العام الماضي؛ وهو ارتفاع أصغر مما ذكر في ديسمبر ولكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن الأمر سيكون بمثابة أخبار مشجعة للمقترضين، إلا أن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، كما أشار البنك، في اجتماعه السابق للسياسة وفي البيانات منذ ذلك الحين أنها كانت تميل نحو الحفاظ على معدله الثابت.

ويشعر البنك بالثقة في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لأن هناك أدلة متزايدة على أن التضخم المرتفع بدأ في التراجع.