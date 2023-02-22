الفنان وليد توفيق يجري بروفات حفله في كندا للجاليات العربية

يجري الفنان اللبناني وليد توفيق بروفات حفلة الغنائي المقرر إقامته في كندا غدا للجاليات العربية، إذ وصل منذ ساعات قليلة استعدادا للحفل.

حفلات وليد توفيق في الخارج

ومن المقرر أن يحيي الفنان وليد توفيق عدة حفلات غنائية للجاليات العربية في الخارج، والتي أعلنها منذ أيام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بدأها في كندا حيث يحيي حفلا غدا وبعدها يستعد لحفله الغنائي الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 3 مارس و10 مارس.

أغنية وليد توفيق الجديدة

ومن جهة أخرى، انتهي الفنان وليد توفيق من وضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة سنجل، أكد أنها مفاجأة للجمهور، حيث أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلًا: «انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة من ألحاني وكلمات الشاعر القدير نزار فرنسيس وتوزيع المبدع مصطفى عبد الرضا والتي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة .. انتظرونا في عمل سيكون مفاجأة بإذن الله».