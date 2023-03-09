مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فرصة لقضاء العطلة الأسبوعية

تبدأ غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ليومين لدى البعض، حيث يرغب البعض في قضاء العطلة والاستجمام والهروب من زحمة العمل وهو ما يعرف بيوم الواحد مستقلون القطار الذي يربط مدن مصر بعضها البعض خاصة أن مواعيد القطارات مناسبة الجميع، بينما يجد البعض العطلة الأسبوعية فرصة للسفر إلى محافظاتهم، وقضاء وقت مع الأهل بصعيد مصر والوجه البحري.

مواعيد قطارات القاهرة الوجة القبلى

تنشر«الوطن» مواعيد القطارات المتجهة صباحا من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة إلى محافظات مصر بيوم العطلة الجمعة، وفقا لهيئة السكك الحديدية.

- من القاهرة لأسيوط قطار رقم 978 مكيف تمام الساعة 06.30 صباحا.

- من القاهرة لأسوان قطار رقم 1014 تمام الساعة 6.50 صباحا.

- من القاهرة لسوهاج قطار رقم 1006 في تمام الساعة 6.00 صباحا.

من للقاهرة للأقصر قطار رقم 986 مكيف بتمام الساعة 1.00 ظهرا.

مواعيد قطارات الوجه البحرى

من القاهرة لبورسعيد قطار رقم 915 بتمام الساعة 12:00 ظهرا.

من القاهرة لطنطا قطار رقم 119 بتمام الساعة 5:00 صباحا من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50 صباحا.

من القاهرة لمنوف قطار رقم 539 بتمام الساعة 7:20 صباحا ويصل منوف الساعة 9:40 صباحا.

من القاهرة لدمياط قطار رقم 978 بتمام الساعة 9:15 صباحا.

من القاهرة للإسكندرية، قطار رقم 903 مكيف من القاهرة لمحطة الإسكندرية بتمام الساعة 6.00 صباحا.

مواعيد القطارات على الخط البحري والقبلي

توفر هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات متقاربة مابين القطارات المكيفة والمميزة والروسي والإسباني والقطارات ذات الخدمة الفائقة، لتناسب المواطنين، فضلا عن وجود مواعيد مختلفة على مدار اليوم، تصل إلى أكثر من 16 قطارا يوميا يتجة إلى ذات الجهة من محطة القاهرة، بما يعادل قطار كل ساعة ونصف بداية من الساعة 12 مساءا حتى الساعة 11 ونصف ليلا على خط الصعيد والوجه البحري.

أسعار تذاكر القطارات

كما توفر الهيئة درجة ثانية ودرجة أولى بتذاكر السكة الحديد، فضلا عن الدرجة ديناميكية التهوية «الدرجة الثالثة».

وتختلف الأسعار وفقا لنوع القطار ودرجة التذكرة بداية بأسعار الدرجة الثالثة.