كشفت هيئة السكة الحديد عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة وأسعارها اليوم، لافته إلى أنّها تتبع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات بما يضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أي محطة مميكنة إلى أخرى، حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

1- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة: 6.00 صباحًا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 7.00 صباحًا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP: مباشر: 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة: 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة: 11.30 صباحًا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة: 1:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 2:00 ظهرًا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة: 3:00 عصرًا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة: 3:30 مساءً.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز»: 3:40 مساءً.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان: 5:00 مساءً.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز»: 5:20 مساءً.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة: 18.00 مساءً.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 19.00 مساءً.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP: الساعة 20.00 مساءً.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة: 20.10 مساءً.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP: الساعة 22.00 مساء.

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة إلى الإسكندرية

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة إلى الإسكندرية، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية، كما يلي.

- الدرجة الأولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- الدرجة الأول مكيف نصف: 55 جنيها.

- الدرجة الثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- الدرجة الثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

- القطار الروسي: 35 جنيه.

- قطار تحيا مصر المحسن: 20 جنيها.

- القطار المميز: 10 جنيهات.

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة إلى سيدي جابر

- الدرجة الأولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- الدرجة الأولى مكيف نصف: 55 جنيها.

- الدرجة الثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- الدرجة الثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

- القطار الروسي: 35 جنيها.

- قطار تحيا مصر المحسن: 20 جنيها.

- القطار المميز: 10 جنيهات.