جدول مواعيد القطارات اليوم.. اعرف خطوط قبلي وبحري

تحرص هيئة السكة الحديد، على إعلان مواعيد القطارات يوميا من محافظة القاهرة إلى جميع المحافظات، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، على مدار 24 ساعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جدول مواعيد القطارات اليوم، وفقا لهيئة السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري.

جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسي على خط (القاهرة - أسوان)

- قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

- قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

- قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

- قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

- قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

- قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

- قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

- قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

- قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

- قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

- قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

- قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسي) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهر.

- قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

- قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

وجاء جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)، كالتالي:

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة) اليوم

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.