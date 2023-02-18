تفاصيل تعديل مواعيد بعض القطارات على خط «بنها - منوف».. بداية من اليوم

تبدأ هيئة السكك الحديدية، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، تعديل مواعيد بعض القطارات بخط «بنها - منوف» والعكس، موضحة حرصها على تنفيذ أعمال تطوير جميع الخطوط للوجهين البحري والقبلي، سواء بتطوير نظم الإشارات أو إضافة قطارات جديدة تحقيق مزيد من الراحة للمواطنين.

مواعيد بعض القطارات بعد التعديل

- تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف - بنها، ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05.

- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف - بنها، ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20.

- تعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها - منوف، ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10.

- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها - منوف، ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15.

تعليمات مهمة من السكة الحديد للمواطنين

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن التعديل يأتي في إطار العمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم، مشددة على المواطنين بضرورة المساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين، ويخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات.

متوسط تأخير القطارات اليوم

وكشف تقرير للسكة الحديد، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت، على مختلف الخطوط، كنتيجة للقيام ببعض المشروعات القومية التي قد تؤدي إلى تأخير حركة بعض القطارات:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.