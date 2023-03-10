هدايا عريس الإسكندرية لزوجته قبل رفض والدها كتابة القائمة.. 40 جراما من الذهب

لا تزال قصة رفض والد عروسة كتابة قائمة منقولات على زوج ابنته وحل محلها جملة بالخط العريض: «من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتقى الله فى كريمتنا»، هي حديث المواطنين، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن القصة بها تفاصيل عدة، تبين أن قرار والد العروسة لم يكن من فراغ بل نتيجة محبة الزوج وما قدمه من هدايا لابنته بلغت 40 جرام ذهب و«آيفون 14 برو ماكس».

عروس الإسكندرية: رفض القائمة يرفع من شأني

إنجي عصام، عروس الإسكندرية التي رفض والدها كتابة قائمة منقولات على عريسها، ردت على ما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن رفض القائمة هو تقليل من قيمة العروسة، قائلة بأن رفض القائمة ليس تقليل من شأنها بل رفع لقيمتها بأنها أغلى من أي منقولات يمكن كتابتها.

هدايا عروس الإسكندرية

وأضافت «عصام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيمة زوجها تجلت في محبته وما ترجمها من هدايا لها منذ قراءة الفاتحة مرورًا بالخطبة وكتب الكتاب، وهي الهدايا التي بلغت 40 جرامًا من الذهب و«آيفون 14 برو ماكس» بالإضافة إلى هدايا أخرى.

عروس الإسكندرية: زوجي حابب نجاحي

واوضحت أنها عددت هداياه تأكيدا على سخاء عريسها لها بعد ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي حول نتيجة رفض كتابة قائمة المنقولات، لافتة إلى أن زوجها في حد ذاته هو الهدية الأكبر من الله لها، مختتمة قائلة: «يكفي أنه السند والضهر وأنه حابب نجاحي ومش بيغير منه».