تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم قبل أيام من شهر رمضان

سجلت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الخميس من نهاية تعاملات الأسبوع تراجعا في بعض المنتجات، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع المحافظة.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم سجلت تراجعا لليوم الرابع علي التوالي بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين بالمحافظة، إذ سجلت أسعارها على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 15 حتى 17 جنيها.

- تراجع سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 13حتى 15 جنيها، بتراجع جنيه لكل كيلو.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 155حتى 160جنيها، بتراجع 10 جنيهات لكل كيلو مباع.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 140حتى 155 جنيها.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 60 حتى 70 جنيها، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 62 حتى 68 جنيها، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو «المش» نحو 65 جنيها.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ 65 جنيها.

أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الخميس

وأشار «حاتم»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم شهدت وفره كبيرة جدآ في المعروض، وذلك جراء كثرة المراعي الخضراء ومن بينها البرسيم الحجازي.