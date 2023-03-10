«حياة كريمة» بسوهاج: 95% نسبة تنفيذ مركز طب الأسرة في قرية مشطا بطما

تستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، ومن بينها 181 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة بمحافظة سوهاج في 7 مراكز هي البلينا ودار السلام وجرجا وطما والمراغة وساقلتة وجهينة، حيث تم تنفيذ مئات المشروعات بالمرحلة الأولى بالقرى المستهدفة بتكلفة تخطت 60 مليار جنيه، وفقا لتصريحات شريف السحلي، منسق حياة كريمة بسوهاج، لـ«الوطن».

إنجازات حياة كريمة بسوهاج

وتنشر «الوطن» أبرز إنجازات ومشروعات مبادرة حياة كريمة بسوهاج التي انتهى العمل منها خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع سلامون الزراعي التابع لقرية الشوكا بمركز طما، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

التأمين الصحي الشامل

ووصلت نسبة تنفيذ وإنشاء مركز طب الأسرة بقرية مشطا بمركز طما 95%، والتي ستعمل وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بسوهاج.

خدمات الوحدات الصحية

كما تم الانتهاء من مشروع الوحدة الصحية لقرية بني هلال بمركز المراغة، بنسبة 95%، والذي يقدم خدمات عيادة طب أسرة والأسنان والنساء والتوليد والأطفال وصيدلية ومتابعة الحمل، ومكتب لكبار السن وخدمة المنتفعين وعيادة إسعافات أولية.