جامعة المنوفية تطرح لحوما بأسعار مخفضة للمواطنين: دورنا المجتمعي

تستعد كل الجهات في محافظة المنوفية لشهر رمضان المبارك، بإنشاء معارض أهلا رمضان والمنافذ المختلفة لبيع السلع الغذائية، ومن بين هذه الجهات هي جامعة المنوفية التي تؤدي دورها في مجال خدمة المجتمع قبل شهر رمضان المبارك من خلال منافذها لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة.

طرح لحوم بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تؤدي دورها المجتمعي على أكمل وجه من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها سواء أكانت مبادرات طبية من خلال القوافل والعلاج المجاني، أو من خلال الخدمة المجتمعية في بيع السلع الغذائية ومنتجات الجامعة بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستطرح لحوما بلدي خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين وتماشيا مع خطة الدولة قبل شهر رمضان المبارك، مشددا على أن اللحوم ستباع في منافذ الجامعة بأسعار مخفضة.

اختيار المواشي وذبح اللحوم وفق لجنة متخصصة

وأوضح، أن المواشي التي سيتم ذبحها وبيعها بأسعار مخفضة في الجامعة للعاملين والمواطنين هي التي تمت تربيتها في مزارع كلية الزراعة ولها آليات محددة للذبح واختيار المواشي من قبل المختصين في كلية الزراعة.