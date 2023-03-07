المنوفية تشارك لأول مرة في معرض المنتجات التراثية «اشترى مصري»

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشاركة المحافظة لأول مرة في معرض المنتجات المصرية والتراثية «اشتري مصري» بمقر وزارة الخارجية.

وتشارك محافظة المنوفية بالعديد من الصناعات الحرفية التي تشتهر بها عن غيرها من المحافظات الأخرى، كالسجاد اليدوي والصدف والفخار والكليم والجوبلان.

افتتاح المعرض

وقام وزير الخارجية بافتتاح المعرض وتفقد مختلف المنتجات، ومنها منتجات محافظة المنوفية ، مشيدا بجودة الصناعات والمنتجات المعروضة بما يسمح بتنمية الصادرات في مختلف القطاعات وخلق فرص تصديرية فى الأسواق الخارجية فضلا عن الارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.

محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل لأصحاب الحرف

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية وحرصه على تنمية هذه الصناعات وإزالة المعوقات التى تواجهها، وتوفير كل الإمكانات اللازمة للصناع الحرفين لتعريف المستهلك بالمنتجات المتميزة التى تشتهر بها محافظة المنوفية، كونها قلعة للصناعات اليدوية، وذلك من أجل عودة الحرف اليدوية إلى سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية.

فيما أوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المعرض فى نسخته العاشرة يومي 7 و8 مارس الجاري بمبنى وزارة الخارجية، بهدف دعم الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية المصرية العريقة، ومساندة أصحاب تلك الحرف ونقلها من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي وفتح آفاق جديدة لتصديرها خارج البلاد.