القبض على عامل بتهمة قتل سيدة عجوز داخل منزلها في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها في قرية «هورين»، حيث تبين أن وراء الجريمة عامل بشركة أمن مستشفى بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل سيدة في بركة السبع

وعقب تقنين الإجراءات من الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يعمل بشركة أمن في مستشفى بركة السبع، وأثناء توصيل المجني عليها إلى منزلها خنقها بهدف السرقة، وتم إعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور علي جثة سيدة عجوز داخل منزلها بقرية «هورين»، حيث كلف بتشكيل فريق بحث جنائي، وتم القبض علي المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وأكد المحامي أيمن مرسي لـ«الوطن»، أنه إذا توفر عنصر الإعداد للجريمة قبلها والتربص بالمجني عليها فإن عقوبة القتل تكون الإعدام شنقا، لأنه يكون قتل مع سبق الاصرار والترصد.