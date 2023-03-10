الفنان عصام عمر: رفضت بطولة مسلسل بالطو في البداية

كشف الفنان الشاب عصام عمر بطل مسلسل «بالطو» أنه كان رافضًا المشاركة في المسلسل خوفًا على صديقه المخرج عمر المهندس من الفشل.

كان ممكن نجيب ممثل تاني أفضل أو مشهور اكتر وهينفعهم أكتر

وقال عصام عمر خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» إن المشكلة لم تكن في المسلسل، مضيفًا «أنا مكنتش عايز أبقى بطل ومكنتش عايز اعمل ده دلوقتي خالص ومكنتش مقتنع وحاسس إنه كان ممكن نجيب ممثل تاني أفضل أو مشهور أكتر، وهينفعهم أكتر لأن عمر المهندس صاحبي وأخويا، وفي أول تجربة ليه مكنتش عايز ألبسه في حيطة وكنت عايز ممثل مشهور ييجي بحيث إن عمر تجربته تنجح ومكنتش عايز أخش أبوظ حاجة».

أخبرهم برغبته في عدم خوض التجربة

وأشار عصام عمر أنه في أول اجتماع لصناع العمل أخبرهم برغبته في عدم خوض التجربة وأنهم يمكنهم الاستعانة بممثل أخر أفضل «قولت لهم انا مش حابب وتعالوا ندور مين شاب أحسن ومين منور أكتر مني ونعمله ونجيبه والمخرج قالي مش هعمله غير بيك واتمسك بيا».