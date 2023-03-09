هل يوجد جزء ثان من مسلسل بالطو؟.. مؤلف العمل يجيب

تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود جزء ثان من مسلسل بالطو، بعد انتهاء حلقاته التي عرضت عبر منصة watch it ، وحققت نجاحا جماهيريا، وتصدر قائمة محركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية.

هل يوجد جزء ثانٍ من بالطو؟

وعن مطالبة الجمهور بجزء ثان من مسلسل بالطو، قال المؤلف أحمد عاطف فياض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل ما يستطيع أن يعد به المشاهدين، أنه حال وجود جزء جديد من «بالطو» سيكون في نفس مستوى ما جرى تقديمه، ولن يكون الأمر مجرد استغلالًا للنجاح.

وأضاف «فياض»: «خطوات ما بعد (بالطو) سيكون بها نوع من الصعوبة لكل من شارك بالمسلسل، سواء للفنان عصام عمر ما سيقدمه بعد ذلك، وأنا أتمنى تقديم عمل ليس له علاقة بالطب، وبالتأكيد سيكون كوميديًا، أنا لا أستطيع كتابة عمل مليء بالجدية، لا بد أن يكون به ضحك حتى لو عمل رعب سيتحول معي لكوميديا».

وأشار المؤلف إلى اختلاف الكوميديا على السوشيال ميديا عن الأخرى في الدراما، موضحا أن الفيصل يكون من قبل الشروع في الكتابة، متابعا: «أنا في الأساس متفرج على الدراما وأشعر بالضيق من كوميديا الاستظراف والمبالغات التي تسعى لانتزاع ضحكتك بالعافية، ومن ثم كل ما يضايقني حاولت تجنبه في مسلسل بالطو، لأن المؤلف إذا قدم إفيهات بلا مبرر وليست جيدة أصلًا، الموضوع سيكون أشبه بالجلوس في محل نكت وليس عملًا كوميديًا».

أبطال مسلسل بالطو

مسلسل بالطو، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، مريم محمود الجندي، سلافة غانم، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، محمود البزاوي، دنيا سامي.