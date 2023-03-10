عمر المهندس مخرج بالطو: نجاح المسلسل بسبب التخطيط والتنفيذ الجيد

خاض المخرج عمر المهندس، تجربته الإخراجية الأولى في الدراما بعيدًا عن الإعلانات من خلال مسلسل بالطو، ووصف ذلك بأن البدء بعمل كوميدي من أصعب الأمور، مع فكرة اختيار النص، والإجابة على تساؤل مهم «إزاي دمك ميبقاش تقيل؟» حتى تستطيع الوصول للناس بطريقة معينة لا يكون فيها ابتذال، وهذا كان أمرًا مقلقًا بالنسبة له خصوصًا وأنه لم يكن يتصور أن أول تجربة له في المسلسلات تكون كوميدية، ولكن تفاصيل العمل شجعته على التجربة برمتها «عجبتني الفكرة ورجعتني لكوميديا زمان والأعمال الفنية الجميلة».

اعمتدنا على كوميديا الموقف بعيدًا عن الإيفيه

وأشار عمر المهندس، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه كان هناك اتفاقًا مع مؤلف «بالطو» على أن يكون المسلسل ليس مجرد «إفيهات وخلاص»، لكن البناء على مواقف تضحك الجمهور لوحدها من خلال تصرفاتها وما تواجهه من أزمات بطريقة كوميدية خصوصًا وأن العمل به أساتذة تمثيل دمهم خفيف، وبالفعل إضافتهم للسيناريو كانت في محلها وجيدة جدًا.

واستطرد قائلاً: «الحمدلله على ردود الأفعال الحلوة التي لم نتوقع استقبالها من أول حلقة، لكن الناس مبسوطة واحنا سعداء بفرحتهم بهذا العمل، وسعيد بالاتصالات الهاتفية من الناس، خصوصًا مكالمات أبويا وأمي لأنهم نقاد قاسيين، كل أسبوع مع عرض الحلقات على watch it لو قالوا دمها خفيف خلاص أنا اطمنت لأننا اتربينا في بيت كله كوميديا مع جدي فؤاد المهندس ووالدي كان قلقان من التجربة أكثر مني، والحقيقة سعيد إن فكرة المسلسل عجبت كل الطبقات والفئات ودي أحلى حاجة».

مسيرة عمر المهندس في عالم الإعلانات

وأوضح أنه في الأساس مخرج إعلانات ومازال يعمل بهذا المجال حتى الآن، وخطوة اتجاهه إلى الدراما لم يكن يحسب لها، ولكن كثيرًا ما يركز في عمله والتحضير له وكتابة أفلام، ولكن مع عرض فكرة «بالطو» شعر بالحماس فورًا في ظل خطها الدرامي المميز، فضلًا عن التعامل مع منصة كبيرة، وبمثابة أول تجربة لغالبية صناع المسلسل، وهذا أمر لم يشعره بالخوف، مضيفًا: كنت أثق في جميع الممثلين، ولم أشعر بالقلق تجاه أي ممثل.

واستطرد: أخذنا وقتًا فقط في الإجابة على تساؤلات مثل «هنقدم ايه ونقول ايه ونحكيها إزاي، في جديد ولا لاء؟»، وبدأنا العمل على السيناريو في فبراير 2022، وبدأ التصوير آخر شهر يوليو الماضي، بعد تحضير اللوكيشن وكل التفاصيل، وتم تصوير المسلسل في 40 يوم والانتهاء منه في شهر أكتوبر، وتجهيز الحلقات وما بعد التصوير استغرقنا نحو شهرين، الموضوع أخذ وقتًا فقط في خطوات التحضير والتجهيز، لكن التنفيذ كان طبيعيًا، ولكن الصعوبة في التحضير الأول وكتابة الشخصيات وربطها، وكلما كان التحضير متقنًا كل ما بعده يكون سهلًا، والتصوير كان في القاهرة.