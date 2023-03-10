مؤلف «بالطو»: «المسلسل عبارة عن يومياتي في الوحدة الصحية»

حكى الكاتب الدكتور أحمد عاطف فياض، مؤلف مسلسل بالطو عن كواليس تأليف كتابه «بالطو وفانلة وتاب»، لافتًا إلى أنه هو نفسه عاطف بطل العمل، والأحداث عبارة عن يومياته في الوحدة الصحية، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين الكتاب والمسلسل.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه غير بعض الأشياء الموجودة في كتابه «بالطو وفانلة وتاب» لتناسب الدراما في مسلسل «بالطو».

وأضاف: «أنا اتخرجت لقيت نفسي مدير الوحدة وأنا مكنتش عارف الأجازة العارضة من كوز الدرة ومش فاهم حاجة خالص وكنت بمتحن اليوم اللي قبلها».

مدير الوحدة خدعه وسلمه إدارة الوحدة

وأشار إلى أنه تسلم العمل في الوحدة بناء على وعد الطبيب مدير الوحدة بأنهما سيتقاسما العمل سويًا كأطباء الوحدة، بحيث يعمل كل شخص فيهم 3 أيام أسبوعيًا، ولكنه تفاجأ بمدير الوحدة يغادرها وينتقل لوحدة أخرى بعدما سلمه العمل.