أحمد الخطيب: الدولة تحارب على جبهات عدة وما حدث خلال 10 سنوات معجزة

وصف أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ما حدث في مصر خلال السنوات العشرة الماضية بأنه معجزة، نظرًا لأننا نعيش في أكبر إقليم مضطرب في العالم أجمع.

الشرق الأوسط هو الأكثر اضطرابًا على مستوى العالم

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن إقليم الشرق الأوسط هو الأكثر اضطرابًا على مستوى العالم، مشبهًا الاقليم في السنوات الماضية بأوروبا في الحرب العالمية الثانية، ضاربًا المثل بما شهدته بعض البلاد من تفكك وتفجيرات من الداخل وجماعات إرهابية تسيطر على الحكم، وبلدان كانت كبيرة ومؤثرة دخلت في أتون الحروب الأهلية والانهيارات الداخلية، مشيرا إلى أن هذه النيران أتت على مصر لكنها استطاعت بقوة وتماسك الشعب المصري دحر الإرهاب والانتصار على الإرهابيين منذ 10 سنوات على جبهات عدة.

مصر خسرت 450 مليار دولار

وأكد الخطيب أنه طبقًا لتصريحات رئاسية، فإنّ مصر دخلت حزام الـ10 سنوات بخسارة 450 مليار دولار جراء فوضى ما حدث في أعقاب ثورة يناير كما أن البنية التحتية كانت متهالكة، معتبرًا أنّ ذلك تسبب في أحداث يناير، إذ إن تهالك الدولة وزيادة البطالة والمشاكل الكبرى كانت سبب خروج المصريين في 25 يناير.

وأوضح أن التحدي الثالث كان هو الحرب على الإرهاب التي بدأت مع سيطرة تنظيم إرهابي عتيق على الحكم كما سيطر على عدد من البلدان مشيرًا إلى أننا مررنا بمتغيرات كبيرة بينها انتشار الإرهاب في المنطقة بدعم من دول إقليمية بالإضافة إلى أن السلطة الجديدة التي جاءت بعد 30 يونيو أحدثت في البناء لم تشهدها البلاد منذ 200 عام: «التكلفة المالية لحجم البنية التحتية التي أنشأها الرئيس السيسي تصل لـ 7 تريليونات جنيه، والدولة المصرية كانت يدها تبني والأخرى تحمل السلاح وتحارب الإرهاب الذي كان في عز قوته».

يوم الشهيد ذكرى عظيمة يتذكر فيها الناس أنين الدولة المصرية

وأشار الخطيب الي أن خطورة التنظيمات الإرهابية تكمن في العيش بين المواطنين علي عكس الحرب العدو المباشر والنظامي وتنشر أفكارها: «في تقديري، يوم الشهيد ذكرى عظيمة يتذكر فيها الناس جميعًا أنين الدولة المصرية وأوجاعها الكبيرة التي وصلت نحر 3200 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب وآلام أسر وأبناء الشهداء وبيوتهم التي تأن».

واعتبر الخطيب أنّ أوجاع هذه الأسر هي أوجاع الدولة المصرية ضاربًا المثل بدموع الطفل التي هزت الشعب المصري بالكامل.