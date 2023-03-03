أحمد الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية وأنفقت على الصعيد 3 تريليونات جنيه

قال أحمد الخطيب رئيس جريدة الوطن، إن الدولة في الفترة الحالية لديها استراتيجية عمل قومية ولديها رؤية وتقدير للموقف طوال الوقت، لافتًا إلى أن الحكومات المتتالية في الماضي كانت تتعامل بسياسة رد الفعل، ولم يكن لديها تخطيط مستقبلي.

القرارات التي تتخذها الدولة مخططة

وأوضح «الخطيب» خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن القرارات التي اتخذتها الدولة مثل زيادة أسعار البنزين وحزم الحماية الاجتماعية كلها أمور مخططة، ولكن في الماضي كانت تحدث زيادة أسعار للمحروقات فتضاعف وسائل المواصلات تعريفتها 4 أضعاف دون أي رقابة أو تواجد للحكومة والمحليات.

وأشار رئيس جريدة الوطن إلى أن الدولة بنت 30 مدينة جديدة نصفهم في الصعيد، وأنفقت عليه 3 تريليونات جنيه، وهذا لم يحدث من قبل.

الدولة لم تلغِ الدعم

واستنكر الخطيب ادعاء بعض الاقتصاديين أن الدولة ألغت الدعم، موضحًا أن 6 ملايين مواطن يحصلون على معاشات تكافل وكرامة، مشيدًا بزيادات المعاشات التي حدثت طوال الـ8 سنوات الماضية، والتي استفاد منها 11 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة الأجور 8 مرات.

وطالب رئيس تحرير جريدة الوطن بالنظر للدول الأوروبية وما يحدث فيها، مشيرًا إلى أن أوروبا لا توجد فيها شبكة حماية اجتماعية مثل الموجودة بمصر التي يصل عدد سكانها إلى ما يعادل 6 دول أوروبية.

ولفت إلى أن مصر بها 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 74 مليون مواطن، وتنتج 250 مليون رغيف يوميًا، يستفيد منها 64 مليون مواطن.

مصر تدخل عصر النهضة في البنية التحتية

وعدّد إنجازات الدولة ومنها القضاء على 400 منطقة عشوائية، إذ ودعت مصر العشوائيات، وتدخل عصر النهضة في البنية التحتية، موضحًا: «البنية التحتية اللي بيعملها الرئيس السيسي لو اتعملت من 40 سنة كان زمانك في حتة تانية».

وأكد الخطيب أن مصر خاضت 4 حروب تسببت في توقف مسيرتها، وحاربت الإرهاب مؤخرًا وكانت مستمرة في خطة التنمية والبناء، لافتًا أن الحرب على الإرهاب تسببت في 3200 شهيد و12 ألف مصاب، مضيفًا: «أنا دايمًا أقول لو الرئيس السيسي جه بعد الرئيس السادات كان الوضع بقى مختلف».