أحمد الخطيب يهنئ «المتحدة» على إطلاق القناة الوثائقية: مصر توثق الآن تاريخها تليفزيونيا بأيديها

وجّه أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقياداتها، والإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الدريني والمخرج شريف سعيد بمناسبة إطلاق القناة الوثائقية، مشددًا على أن الشركة أصابت كبد الحقيقة عندما قررت أن يكون الوعي هو المعركة الأولى، مشددًا على أن هذه المسألة تساوي المشروعات القومية الكبرى للدولة المصرية.

الخطيب: نشهد حدثا كبيرا

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «اليوم نشهد حدثا كبيرا، وهو أن تكتب مصر تاريخها بأيديها، مصر لديها مخزون كبير من التراث والحضارة في كل الفنون، هذا الإرث الضخم والعظيم والممتد في جذور التاريخ لم يسجل أو يوثق تلفزيونيا».

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنّ مصر لديها إرث كبير من الثقافة والفنون، منذ عهد المصريين القدماء وحتى اللحظة، والقناة الوثائقية تقول بشكل واضح إن هذا المخزون الضخم سيتم توثيقه للأجيال القادمة».

الخطيب: ما يحدث في القناة الوثائقية أمن قومي

وواصل: «هنأت المخرج الكبير شريف سعيد بالأمس على إطلاق القناة، وقال لي إنه ينتظر هذه اللحظة، وقلت له إن البداية اليوم ستكون صعبة، لأنك محمل بآمال الكُتّاب والمثقفين في مصر بتنشيط هذا التراث الضخم عبر التوثيق التلفزيوني».

وواصل: «ما يحدث في القناة الوثائقية أمن قومي، لأنه في السنوات الماضية كان التوثيق التلفزيوني يجري بعيدا عن الدولة وخارجها وبعيدا عن مثقفيها ورؤيتها في مختلف المسائل».

وأشار إلى أنه في آخر 60 سنة استبق خصوم الدولة المصرية في التسجيل والكتابة، وصارت رؤيتهم معتمدة لدى كل الأجيال المتلاحقة، لذلك فإن التوثيق التلفزيوني عبر القناة الوثائقية أمر مهم للغاية.