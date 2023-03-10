سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لتصبح قيمته هي نفس قيمة أمس، في بداية ونهاية التعاملات.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تحرص «الوطن»، على تقديمها للمواطن نستعرض سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الاقتصادي أو المصريين العاملين في شركات استثمارية داخل مصر.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر العملة الأمريكية اليوم في البنوك، كما يلي:

- سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي سجل الدولار 30.82 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

- في البنك التجاري الدولي جاء الدولار بسعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

- سجل الدولار نحو 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لعمليات لبيع.