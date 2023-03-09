أسعار الدولار تتراجع عالميا بنسبة 0.66%.. «والمركزي» يوضح الأسباب

تراجعت أسعار الدولار عالميا بنسبة 0.66%، في الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس 2023، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي، لقياس أداء أبرز المؤشرات بالأسواق العالمية.

«المركزي»: خسارة الدولار بسبب صعود العملات العالمية

وأضافت نشرة «المركزي»، أنَّه رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقيام الأسواق بتسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، إلا أنّ مؤشر الدولار تراجع، لينهي بذلك سلسلة من الارتفاعات دامت 4 أسابيع متتالية.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي هبوطا من أعلى مستوى له خلال شهرين والذي سجله عبر تداولات الأسبوع الماضي، ليخسر المؤشر بشكل رئيسي على خلفية صعود العملات الأخرى والتي أثقلت بأدائها القوي على مؤشر الدولار.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو بنسبة 0.85%، وهي أكبر زيادة أسبوعية له في شهر ونصف، حيث فاجأت معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي وبعض أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو بصعودها غير المتوقع.

وتلقت العملة دعمًا من تصريحات العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك بيان رئيسة البنك، كريستين لاجارد، التي أشارت إلى احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة بمقدار أكثر من 50 نقطة أساس.

سعر الاسترليني

وفي المملكة المتحدة، قفز سعر الجنيه الإسترليني مرتفعا بنحو 0.77%، ليسجل أول ارتفاع أسبوعي له في 3 أسابيع على خلفية ضعف الدولار، والأخبار التي تفيد بإبرام الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح بروتوكول قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية.

سعر الين الياباني

وسجل سعر الين الياباني ارتفاعا بنسبة 0.45% مع تزايد التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتعديل سياسته للتحكم في منحنى العائد (YCC) والتي يطبقها على السندات الحكومية اليابانية أجل 10 سنوات.

ورغم تصريحات العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان بشأن تمسكهم بتيسير السياسة النقدية وتأكيدهم على عدم تحول مسار البنك نحو تشديد السياسة النقدية بشكل مفاجئ خلال هذا الشهر، تصاعدت التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، وهو اجتماع السياسة النقدية الأخير لمحافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إلى جانب كسر عوائد السندات أجل 10 سنوات سقف الـ 0.5% التي يفرضها نظام التحكم في منحنى العائد.