حبس المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية في دار السلام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة حيازة ألعاب نارية وصلت إلى مليون قطعة، بهدف الاتجار غير المشروع فيها بمنطقة دار السلام بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس، القبض على أحد الأشخاص، مقيم داخل منطقة دار السلام بالقاهرة، بسبب تجارته في مجال الألعاب النارية، وهو ما يمثل نشاطاً غير مشروع.

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل مخزن خاص بالمتهم على مليون صاروخ بمختلف الأحجام، واعترف المتهم بالواقعة وحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون حصوله على أي تراخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سوف ينطبق عليه المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على الآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».