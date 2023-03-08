«الداخلية» تضبط عصابة سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تورط 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وإثنين منهم محبوسان على ذمة قضايا مخدرات وسلاح، ومقيمين بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم مركبة تروسيكل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالاشتراك مع المتهمان المحتجزان، وتم بإرشادهم ضبط (6 ماكينات ري - أجزاء ماكينة ري).