«الداخلية»: ضبط مركز لعلاج الإدمان يديره مسجلين بالجيزة وتحرير 300 مريض

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان، كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة دون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

تحرير 300 شخص محتجز داخل المركز

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، استهدف المركز وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 300 شخص داخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرها عنهم.

وأوضح المحتجزون أن القائمين على إدارة المكان، يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر، والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، ممنوع تداولها دون استشارة طبية، و2 هاتف محمول خاص بالمتهمين، و2 سجل دفتري دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان، أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون إستشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنّه بمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، لافنة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.