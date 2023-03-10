زيارات مكثفة لدير مارمينا بالإسكندرية تزامنا مع عيد البابا كيرلس السادس

شهد دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية، إقبالا كبيرا من الأقباط صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع عيد البابا كيرلس السادس في عيد نياحته الـ52 والعيد العاشر منذ اعتراف المجمع المقدس به قديسا، حيث اعتاد الأقباط زيارة مزاره «مدفنه» داخل الدير للحصول على البركة وطلب شفاعته.

تكثيف الكشافة في الدير مع عيد البابا كيرلس السادس

وبسبب الإقبال الكبير على دير مارمينا تزامنا مع عيد البابا كيرلس السادس، فقد كثفت إدارة الدير من الكشافة الكنسية منذ أول أمس، حيث كانت عشية ليلة العيد، وذلك من أجل تسهيل حركة الأقباط بدءاً من مدخل الدير مرورا بالكاتدرائية والمزار.

فيما تم نقل بانرات التمجيد لخارج المزار من أجل إتاحة مساحة داخل المزار لحركة الزائرين، مع إتاحة صلوات التمجيد للبابا كيرلس السادس خارج المزار.

عيد البابا كيرلس السادس

وترأس الأنبا كيرلس افا مينا، رئيس دير مارمينا العجائبي، أمس الأول، عشية ليلة عيد البابا كيرلس السادس هذا العام، برفقة الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشعب القبطي، فيما زادت نسبة إقبال الأقباط على الدير اليوم الجمعة كونه إجازة رسمية.

من هو البابا كيرلس السادس؟

ويعد البابا كيرلس السادس هو البطريرك 116 في تاريخ باباوات الإسكندرية، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية قد اعترف به قديسا منذ 10 سنوات، فيما تعيد الكنيسة بذكرى نياحته في 9 مارس من كل عام.