البابا تواضروس يحيي ذكرى «كيرلس السادس»: خدم الكنيسة بمحبة وأمانة

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، عن احتفال الكنيسة بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس غدًا، وقدم قداسته نبذة عن القديس الذي قضى حوالي 12 سنة في البطريركية، واعترف المجمع المقدس للكنيسة بقداسته في 2013.

البابا تواضروس: البابا كيرلس خدم بمحبة وأمانة

وجاء حديث البابا في هذا الصدد كما يلي: «غدًا نحتفل في الكنيسة القبطية بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس، وهو كما نعرف أنه كان بطريركًا من عام 1959 إلى عام 1971، أي حوالي 12 سنة، وخدم بمحبة وأمانة، ونحن في المجمع المقدس في عام 2013، وبعد نياحته بأكثر من أربعين سنة اعترفنا بأن يُضم اسمه إلى أسماء القديسين في قديسي الكنيسة القبطية».

ذكرى نياحه البابا كيرلس الـ52

وتابع البابا: «منذ هذا الوقت بدأت تكون هناك مذابح وكنائس تُسمى على اسمه، كما حدث وتم تدشين أول كنيسة على اسمه في دير مار مينا بعد اعترافنا بالبابا كيرلس قديسًا بسنة أو اثنتين، كما أصبح يُذكر اسمه في مجمع القداس والتسبحة، كما صار من الممكن أن تُرسم أيقونات وتُعلق في حامل الأيقونات في الكنيسة أو أي مكان، نطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا، واليوم يكون قد تركنا منذ 52سنة، ونتذكره إلى اليوم، ونتذكر أعماله ومعجزاته، وغالبًا يوجد بين الموجودين والمشاهدين ناس تقابلوا مع البابا كيرلس وتعاملوا معه عن قرب ويعرفونه جيدًا جدًّا».