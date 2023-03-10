الأوراق المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2023.. 10 مستندات مهمة

تعلن وزارة الداخلية، غداً السبت، أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 على مدار 5 أيام كاملة، لذا تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2023 والتي تشمل 10 مستندات مهمة بعد دفع تكليف الحج المعلنة والمقدرة بـ 175500 جنيه.

الأوراق المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2023

على الفائزين في قرعة الحج 2023 أن يتقدموا بالمستندات التالية إلى قسم أو مركز الشرطة التابعين له، وهي كالتالي:

1- تقديم صورة من إيصال سداد تكاليف الحج المقررة لكل فائز.

2- تقديم جواز سفر دولي، على ألا تقل مدة انتهاءه عن سنة تبدأ في 30 أبريل المقبل.

3- صورة + أصل للإطلاع عليه وذلك من شهادة التحـصين «Qr-code» بها الجرعات الجرعات الأساسية مع الجرعة التنشيطية من لقاحات «كوفيد – 19» والمعتدمة دولياً بوزارة الصحة المصرية، شرط أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

4- تقديم تقرير طبي مُعتمد ومختوم من أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة المصرية موضح به حالة الفائز في القرعة الصحية، وتثبت تعافيه من الأمراض التي أوضحتها وزارة الصحة والتي تعوق السفر لأداء فريضة الحج.

5- تقديم البطاقة الصحية من وزارة الصحة تكون سارية المفعول وتثبت تطعيم الفائز في القرعة ضد مرض الاتهاب السحائي من خلال جرعة واحدة من اللقاح الرباعي «135 ACYW»، على أن تكون الجرعة قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

6- إحضار فيش حج مميكن للفائز في قرعة الحج.

7- تقديم بيان موقف التجنيد للفائزين في القرعة ممن هـم في سن التجنيد، كما يُراعى تـقديم مستند التجنيد عند السفر.

8- إحضار 3 صور شخصية مقاس «4×6» حديثة وواضحة، على أن تكون الخلفية بيضاء اللون، وعدم ارتداء الرجال لأغطية الرأس البيضاء والسيدات ارتداء حجاب أبيض اللون لعدم تداخله مع خلفية الصورة.

9- تقديم تصاريح السفر لمن هم يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جانب جهة عملهم.

10- إحضار شهادة تحركات من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.