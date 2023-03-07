مواعيد إجراء قرعة الحج 2023 في جميع المحافظات.. تستمر 5 أيام

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم، مواعيد إجراء قرعة الحج 2023 على مستوى مديريات الأمن في محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك في إطار تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية من أجل تنظيم قرعة الحج للعام الهجري 1444، لذا تستعرض «الوطن»، مواعيد إجراء قرعة الحج 2023 في المحافظات.

وكانت وزارة الداخلية، فتحت باب التقدم لقرعة الحج 2023 بداية من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير الماضي، واستمر باب التقديم مفتوحاً حتى أمس الإثنين الموافق 6 من شهر مارس الجاري.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2023 في جميع المحافظات

- يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «القاهرة - الجيزة - أسوان - الإسكندرية - الشرقية».

- يوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «الدقهلية - دمياط - الفيوم - القليوبية - مطروح - الأقصر».

- يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «الغربية - بورسعيد - المنيا - الوادي الجديد - قنا - البحيرة».

- يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «المنوفية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بني سويف - أسيوط».

- يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «السويس - سوهاج - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر».