تامر حسني مع أولاده أثناء التوجه لأداء صلاة الجمعة: «آدم صمم ينزل بالجلابية»

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو بصحبة أولاده أثناء التوجه لأداء صلاة الجمعة.

ونشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه: «الحاج آدم قرر النهاردة من نفسه ييجي معايا الجامع يصلي الجمعة بالجلابية، تقبل الله يا حاج آدم منك ومن الحاجه تاليه والحاجه امايا».

تامر حسني يصور فيلم «تاج»

ويصور الفنان تامر حسني حاليا فيلمه الجديد «تاج»، رغم عدم الاستقرار على بطلة للفيلم بعد اعتذار مي عمر، بسبب انشغالها بتصوير فيلم «هارلي» أمام محمد رمضان.

وفي وقت سابق، نشر تامر حسني صورة له بصحبة مخرجة فيلم «تاج» أثناء التصوير وعلق عليها: «مع المخرجة الجميلة سارة وفيق، رجعنا امبارح نستكمل تصوير فيلم تاج، فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي، بس إن شاء الله المصريين قدها، وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجه مهمة أوي وليه بقول كده».