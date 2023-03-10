«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدرسة بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طالب وعامل يقيمان بدائرة القسم بسبب قيام العامل بمعاكسة إحدى طالبات المدرسة محل البلاغ فقام الطرف الأول باعتراضه مما أدى لقيامهما بالدخول للمدرسة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض ونتج عن ذلك إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.