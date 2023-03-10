ضبط 349 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

حملات أمنية مكبرة

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 349 قضية بإجمالي 379 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,833 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45,910 كيلوجرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (20,110 كيلوجرام).

كمية من نبات القات مخدر وزنت (38 كيلوجرام) .

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (12,300 كيلوجرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (8,510 كيلوجرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2,955 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,585 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (895 جرام).

عدد 3936 قرص مخدر.

ضبط أسلحة نارية

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 132 متهما، على النحو التالي:

8 بنادق آلية.

10 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

135 فرد محلي.

221 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

262 قطعة سلاح أبيض.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 82117 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

341 حكم جناية.

24747 حكم حبس جزئي.

4178 حكم حبس مستأنف.

42621 حكم غرامة.

10230 مخالفة.

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 36 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 257 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24517 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

ضبط ألعاب نارية

كما تم ضبط مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على 40 كرتونة ألعاب نارية، بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.