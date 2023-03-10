«الداخلية»: ضبط 2409 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط مخالفات وقضايا مختلفة.

حملات أمنية مكبرة

وجاءت نتائج الحملات الأمنية كالتالي:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد 3 قضايا.

- في مجال تهريب النقد: ضبط قضية واحدة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2409 مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.