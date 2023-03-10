مساعد وزير الداخلية الأسبق: كل الأسر المصرية قدمت شهداء للوطن على مر العصور

أصبح يوم 9 مارس تاريخ مميز في الوجدان الوطني المصري، حيث تحيي مصر والقوات المسلحة يوم الشهيد تخليدًا لاستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي ظل حتى رحيله نموذجًا للقيادة داخل القوات المسلحة حتى يومنا هذا.

وقال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الاحتفال بيوم الشهيد هو احتفال بالمصريين جميعًا، وبما قدمته مصر على مر التاريخ من شهداء لحماية هذا الوطن وللحفاظ على كيانه ووحدته، فالمصريون ومنذ فجر التاريخ في رباط إلى يوم الدين، وهي حقيقة لا جدال فيها.

وأضاف المقرحي في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد إعترافًأ وعرفانًا بما قدمه هؤلاء الشهداء الذين هم في جنة الخلد عند ربهم يرزقون، مشيرًا إلى ن الشهداء قدموا أرواحهم من أجل المصريين جميعًا، وللمصريين أن يحيوا ذكرى الشهداء، وهي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، فالاحتفال بمثابة عرفانًا بفضل هؤلاء الشهداء جميعًا على هذا الوطن سواء شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين.

لا توجد عائلة مصرية لم تقدم شهيد لهذا الوطن على مر العصور

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أبناء القوات المسلحة والشرطة هم أبناء مصر، كما أنه لا توجد عائلة مصرية لم تقدم شهيدا لهذا الوطن على مر العصور، وهي حقيقة يعلمها القاصي والداني من وحدة هذا الشعب وترابه ونسيجه، وأن أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين من نبت هذه الأرض، لافتًا إلى أن الشعب المصري على وعي كبير بالمؤامرات التي تحيكها القوى الخارجية للنيل من نسيج الوطن.