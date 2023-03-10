«الداخلية»: القبض على 3 تجار مخدرات في حملة بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ومركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 20 ألف قرص مخدر لعقار كبتاجون و2000 قرص مخدر لعقار «ترامادول».

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وطبنجة و2 جهاز لاسلكي ومبلغ مالي وسيارة لوحاتها المعدنية تخص سيارة أخرى، فضلا عن ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً.