ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للمواد المخدرة.

ومن خلال استخدام التعامل الفني أمكن تحديد القائمين عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس و40 بذرة لمخدر الماريجوانا وكمية من الأقراص المخدرة المتنوعة و3 قطع أسلحة بيضاء وجهاز لاب توب ورادع غاز للدفاع عن النفس و8 ميزان حساس و2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.