عاجل.. قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎

نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء، في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء مرور أحد الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق، تم الاشتباه بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، ما أدى إلى التعامل معها، وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.