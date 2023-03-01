حبس المتهم بترويج مواد مخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في نطاق قسم شرط الساحل بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بلاغ بترويج المتهم للمخدرات

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغا لمباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها، وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض عليه وبحوزته «كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة- مبلغ مالي – هاتف محمول» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات النشاط وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.