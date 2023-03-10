ضبط عصابة لاستغلال الأحداث في التسول ببولاق الدكرور

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع الزهيدة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي وبصحبته عدد 5 أطفال أحداث.

وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.