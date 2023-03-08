حبس عصابة ارتكبت 6 جرائم سطو بالقاهرة.. اعرف العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد لتخصصهم في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «كسر الباب» 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

3 متهمين لهم معلومات جنائية

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة بدر بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بسرقة محتويات إحدى الشقق باستخدام «أجنة حديدية».

بالفحص تبين تكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «كسر الباب» وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».